Civitanova, prima rincorre dei giovani poi aggredisce i carabinieri: arrestato

CIVITANOVA MARCHE – Tenta di aggredire dei giovani sul lungomare, poi si scaglia contro i militari accorsi per fermarlo: arrestato un pakistano sul lungomare sud, all’area verde Palatucci.

I fatti

Nelle prime ore del pomeriggio, domenica, alcuni avventori del lungomare Piermanni hanno allertato i Carabinieri, poiché un uomo 33due civitanovesi accompagnati da due loro amiche in vacanza. L’esagitato ha prima lanciato le proprie ciabatte agli indirizzi dei giovani, poi ha cercato di colpirli con un robusto ramo di un albero del parco. Il quartetto è scappato trovando riparo in uno chalet adiacente e sul posto sono giunti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova: appena li ha notati, l’aggressore ha staccato un asse di legno dal pavimento e si è diretto minaccioso verso di loro, noncurante dei reiterati inviti a desistere. Nella sua follia, ha urlato di voler tornare in Pakistan. Poi, senza alcun motivo, si è scagliato contro uno di loro, cercando di colpirlo con l’arnese: è a questo punto che si è reso necessario l’uso del taser, che tuttavia non ha avuto buon esito. Il primo tentativo, infatti, è andato a vuoto, mentre il secondo ha centrato la barra di legno che l’uomo in quel momento stava brandendo. Infine, il terzo colpo lo ha colto sul bracco. Tuttavia i militari sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, approfittando di un suo attimo di distrazione, nonostante continuasse comunque a strattonarli, cercando di fuggire. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né per quanto concerne l’aggressore, né per le vittime e i due militari. Dopo essere stato visitato dal personale del 118, il pakistano, che ha 33 anni, è irregolare e senza fissa dimora, è stato accompagnato in caserma e tratto in arresto in flagranza con l’ipotesi di reato di violenza privata e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.