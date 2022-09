CIVITANOVA – In vista del rientro in classe degli alunni, mercoledì 14 settembre, gli istituti della città hanno comunicato come consuetudine i dati all’ufficio comunale, fornendo nel dettaglio i numeri della popolazione degli studenti iscritti nelle 287 sezioni di Civitanova. In dettaglio, la situazione divisa per circoli.

Scuola dell’Infanzia (quattro circoli): al circolo di via Regina Elena sono iscritti complessivamente 241 alunni; al circolo di via Ugo Bassi 244; a quello dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino 83; al circolo di via Tacito 245. Totale 813

Alla scuola Primaria, anch’essa suddivisa in quattro circoli: via Regina Elena con 441 alunni; via Ugo Bassi 534; Istituto comprensivo Sant’Agostino con 172 alunni; via Tacito 558. Totale 1705.

Per quanto riguarda le Secondarie di Primo grado: scuola “Ungaretti” 219 studenti, “Annibal Caro” 353, “Mestica” 337; “Pirandello” 290 studenti. Totale 1199.

Infine, alle Secondarie di Secondo grado ci sono 2619 alunni: Liceo Scientifico con 915 iscritti, Istituto tecnico commerciale ITCG “Corridoni” 404; il Liceo Linguistico 493, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e della Pubblicità IPSSCTP “Bonifazi” 389; il Liceo Classico passa a 239; l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato IPSIA “Corridoni” 105 e il Liceo delle Scienze Umane “Stella Maris” 74 iscritti. In totale nelle scuole civitanovesi sono iscritti 632 stranieri