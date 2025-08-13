Civitanova, riconoscimento per “l’impegno civico” a Mariarosa Berdini 

Berdini è stata ricevuta dal sindaco di Civitanova che le ha consegnato una lettera, riconoscendole il ruolo di collaboratrice volontaria per la promozione delle attività sociali, turistiche e culturali

CIVITANOVA – L’amministrazione comunale di Civitanova Marche ha voluto riconoscere pubblicamente l’impegno civico della signora Mariarosa Berdini nei confronti della città. Figura ben conosciuta per la disponibilità, l’entusiasmo e la dedizione con cui, da anni, partecipa attivamente alla vita culturale e sociale del territorio, la signora Berdini è stata ricevuta questa mattina, 13 agosto, dal sindaco Fabrizio Ciarapica, che le ha consegnato una lettera riconoscendole il ruolo di collaboratrice volontaria per la promozione delle attività sociali, turistiche e culturali.

«È un ringraziamento sincero a una persona che si è sempre distinta per la sua dedizione alla città – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Mariarosa rappresenta l’esempio positivo di cittadinanza attiva: la sua presenza costante, il suo entusiasmo e la sua capacità di relazionarsi con associazioni e realtà locali sono un valore aggiunto per l’intera comunità. Ho molto apprezzato la sua attiva partecipazione a iniziative passate e la sua capacità di favorire la sinergia tra i diversi attori del nostro territorio. Per tali ragioni, ritengo che rappresenti un valido punto di riferimento per proseguire nel nostro impegno volto a sviluppare e valorizzare le risorse locali, rafforzando il legame tra i cittadini e la loro comunità. Il suo ruolo – ha concluso il Sindaco – continuerà ad essere quello di promuovere e organizzare iniziative sociali, culturali e turistiche, con l’obiettivo di stimolare una sinergia duratura, tra i diversi attori coinvolti».

Mariarosa Berdini, impegnata come sempre nell’allestimento della barca che trasporterà le reliquie del Santo Patrono, ha accolto con gratitudine il riconoscimento: «Questo gesto mi onora profondamente – ha detto -. È un segno di attenzione che arriva dopo anni di impegno vissuto con passione e amore per la mia città. Continuare a dare una mano per valorizzare le nostre eccellenze e costruire momenti di comunità è per me un orgoglio e una motivazione forte. Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione comunale per la fiducia e per aver dato visibilità al valore della partecipazione civica».