Civitanova, restyling delle panchine in via Verga

CIVITANOVA – Nuovi arredi urbani in via Verga e una serie di altri interventi per riqualificare il verde pubblico in diversi punti della città. Lo ha reso noto il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo l’installazione di nuove panchine nel quartiere di San Marone. Da tempo i residenti nella zona segnalavano la situazione e la necessità di provvedere ad una riqualificazione.

«Abbiamo installato nuove panchine in Via Verga e recuperato uno spazio in più per stare insieme all’aria aperta, per socializzare e trascorrere qualche ora in compagnia – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – . Una città più bella e più vivibile passa anche attraverso interventi come questo. Recupereremo altri spazi, riqualificheremo parchi e realizzeremo nuove aree verdi. Il progetto di riqualificazione urbana che vogliamo realizzare valorizzerà ulteriormente la nostra città e il suo centro storico, a partire dai piccoli dettagli».

A breve, sempre per quanto riguarda la riqualificazione del verde pubblico, riprenderanno i lavori nel parco delle altalene, sul lungomare Sud, dove è previsto il posizionamento di nuovi giochi per bambini e di nuovi arredi urbani, nel contesto di un restyling completo del verde sul lungomare Piermanni, lato ovest.