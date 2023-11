Civitanova, la Regione stanzia i fondi per la rotatoria tra la provinciale e via Costamartina

CIVITANOVA – Rotatoria tra la provinciale e via Costamartina, stanziati i fondi dalla Regione. Lo ha reso noto il consigliere regionale e vice-capogruppo FdI Pierpaolo Borroni. Un’opera attesa da anni.

«Grazie alla Regione Marche finalmente a Civitanova si potrà realizzare la rotatoria all’altezza dell’intersezione tra la provinciale Bivio Vergini e via Costamartina. Un’opera – ha spiegato Borroni – che sarà costruita in tempi celeri con il co-finanziamento da parte della Provincia di Macerata. Stiamo parlando di 900mila euro: 400mila con fondi provenienti e stanziati dalla Regione e la restante quota con fondi provinciali. Molteplici gli obiettivi che saranno centrati una volta ultimati i lavori che, ne sono certo, saranno affidati presto per partire ed essere completati con la massima velocità. In primis, naturalmente, ci sarà uno snellimento della circolazione stradale all’insegna della sicurezza per automobilisti e pedoni. Infine, porterà al rafforzamento turistico ed economico di Civitanova. Non sono mai slegati gli aspetti economici-turistici dalla realizzazione di nuove infrastrutture. E la Giunta Acquaroli ha avuto, fin dal suo insediamento, questo obiettivo: recuperare il gap a livello di realizzazione di opere stradali, ferroviarie, logistiche, materiali ed immateriali. Ancora una buona notizia per Civitanova e il maceratese che si confermano come zone di grande attenzione nelle politiche della Regione Marche a guida Francesco Acquaroli, che ringrazio» ha concluso Borroni.