Civitanova, la raccolta per la Turchia attende l’ultimo step: «Due tir pieni ma servono i fondi per partire»

CIVITANOVA MARCHE- «Quasi due tir di materiali raccolti, ora stiamo cercando i fondi per partire». Lo dice il presidente della Svau di Civitanova (Soccorritori volontari aiuti umanitari, ndr), Roberto Frittelli, quando parla della raccolta materiali attivata per aiutare le popolazioni turche e siriane colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio, che ha fatto registrare valori di magnitudo fino a 7,8, provocando decine di migliaia di morti, moltissimi feriti e dispersi.

Roberto Frittelli

La Svau, specializzata negli aiuti umanitari ai civili colpiti dalle calamità, insieme alla Pro loco si è subito attivata, mettendo a disposizione i propri magazzini di via Piane di Chienti per raccogliere cibi, vestiti, prodotti per l’igiene, giocattoli e quant’altro. E al momento il riscontro é molto positivo: «La raccolta va molto bene – spiega Frittelli – , c’è un container pieno di materiali, in un altro c’è ancora spazio ma è già molto carico di roba. Abbiamo parecchio materiale tra indumenti e prodotti alimentari e stiamo andando avanti senza sosta. Molta gente viene da Civitanova, ma diversi sono che dall’entroterra maceratese arrivano direttamente ai nostri magazzini e questo fa molto piacere».

Fatto il carico, serve ora trovare i soldi per coprire le spese del viaggio. La Svau è dotata di mezzi di trasporto pesanti, che consentirebbero il trasbordo delle merci fino alla Turchia. Ma al momento mancano i fondi per partire. «Stiamo alla ricerca di soldi – prosegue – per coprire le spese di viaggio e di trasporto. In particolare, dobbiamo riuscire ad ammortizzare i costi molti alti del carburante. Per questo motivo, invito chi volesse sostenere la causa a inviarci un bonifico bancario l’Iban IT32F0306909606100000173949 intenstato all’associazione Svau odv con causale ‘Donazione missione Ucraina/Turchia».