Civitanova, un questionario online per una città più sostenibile

Per partecipare al questionario, disponibile per la compilazione fino al 31 maggio, è possibile collegarsi sul sito del Comune

CIVITANOVA – “Costruiamo insieme una Civitanova più sostenibile”. È nato con questo obiettivo il questionario online proposto dall’assessore alla mobilità Roberta Belletti. «Attraverso questo questionario – ha spiegato l’assessora Roberta Belletti – con il quale avviamo un percorso partecipativo per migliorare Civitanova dei prossimi anni, intendiamo conoscere opinioni, esigenze e desideri dei cittadini attraverso la condivisione di informazioni sulle abitudini, i motivi e la frequenza di spostamento, il tipo di mezzo utilizzato, la propensione all’utilizzo di mezzi diversi dall’automobile. Un questionario per raccogliere idee e suggerimenti per far sì che Civitanova diventi sempre più vivibile e fruibile. È una scelta di buona politica, una possibilità per avere “la città che vogliamo”».

E prosegue: «Per questo ritengo decisivo e quanto mai fondamentale il confronto, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti, in modo che le strategie e le azioni che saranno individuate siano quanto più aderenti ai reali bisogni della città. Invito tutti i cittadini a partecipare perché la loro opinione è importante. Fare politica significa individuare esigenze e criticità e proporre soluzioni” ha concluso l’assessore Belletti.

Per partecipare al questionario, che sarà disponibile per la compilazione fino al 31 maggio, è possibile collegarsi sul sito del Comune nella sezione “Avvisi e segnalazioni” oppure al seguente link https://forms.gle/ob17JE9QSFTsosZP8. Le domande, che resteranno anonime, sono rivolte a tutti, semplici cittadini di qualsiasi età, studenti, lavoratori, turisti.