Civitanova, tutti in fila per la quarta dose

CIVITANOVA MARCHE- Al centro vaccinale di via Gobetti, ieri mattina, sono state esaurite tutte e 214 le dosi a disposizione per i prenotati. Già, perchè ormai, nell’hub cittadino non si accede senza prenotazione: sembrano lontani i tempi in cui da quelle parti c’era il deserto e il numero giornaliero di vaccinati si attestava sulle dieci, massimo venti unità. Ora le postazioni a disposizione per la profilassi sono passate rapidamente da due a quattro e non è escluso che se ne aggiungeranno delle altre nei prossimi giorni. Sono tutti segni che il virus corre, ma che allo stesso tempo, corrono anche gli over 60: in questo caso al polo vaccinale per sottoporsi, il più delle volte, al secondo booster.

La giornata

Il centro ha aperto le porte alle 9, tuttavia si è iniziato a vaccinare soltanto alle 10.15. Il motivo? Un guasto alla connessione e quindi non si poteva procedere a registrare gli utenti che si sarebbero sottoposti all’iniezione. E senza questo passaggio burocratico, non è possibile ottenere il siero. Tuttavia, la situazione è ritornata alla normalità qualche ora dopo e gli utenti hanno atteso pazientemente il loro turno: non si è registrato nessun momento di tensione. Il turno si è concluso alle 13.30, trenta minuti in più rispetto al solito, con gli operatori che, nonostante il guasto, sono riusciti a garantire le somministrazioni tutto sommato con ritardi lievi. Gli utenti, per la maggior parte, erano persone anziane in fila per la quarta dose, anche se non è mancato qualche giovane che si è recato per la terza. D’altronde, qui, in tanti si recano anche da fuori provincia.

Il centro vaccinale di via Gobetti, nell’ex magazzino delle farmacie comunali, è aperto dalle 9 alle 13 di ogni martedì e venerdì.