Civitanova, la quarta dose in via Gobetti: gli orari del centro

CIVITANOVA MARCHE- Continuano le vaccinazione all’hub di via Gobetti. E intanto il Comune comunica gli orari di novembre: come di consueto, il centro sarà aperto ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Anche senza i numeri di un tempo, nel polo situato nella zona industriale Piane di Chienti continuano a recarsi diversi utenti. In molti, questi periodo, si sottopongono alla quarta dose.

Fino al 30 novembre 2022, l’hub di via Gobetti sarà aperto nelle seguenti date: 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 novembre 2022.