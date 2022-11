Civitanova: pulizie delle strade in centro, Cognigni: «Venerdì riunione con Cosmari»

CIVITANOVA – Pulizie dei marciapiedi e delle strade in centro, venerdì un incontro tra l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni e il Cosmari. L’obiettivo è quello di programmare una serie di interventi di pulizia, anche in seguito alle segnalazioni dei commercianti e dei titolari di esercizi pubblici in centro. Anche questo fine settimana appena trascorso, infatti, alcuni di loro hanno lamentato la presenza di sacchetti dell’immondizia lasciati in strada, nelle vie del passeggio, nel borgo marinaro.

«Venerdì della prossima settimana – ha reso noto l’assessore Giuseppe Cognigni – ho in programma un incontro presso la sede Cosmari, alla presenza anche della direttrice per organizzare al meglio gli interventi di pulizia nella nostra città. Non solo del centro, ma anche delle zone più periferiche. Il centro raccoglie e accoglie circa l’80% delle persone che vengono a Civitanova. Chi viene a mangiare a Civitanova, chi viene a divertirsi la sera a Civitanova, sceglie il centro. Ed è normale che abbia necessità di maggiore cura. Servono una o due pulizie giornaliere. Ecco perché l’incontro in programma è molto importante. Come ho reso noto già da un po’, è in programma anche l’acquisto di un macchinario per la pulizia di strade e marciapiedi». La questione pulizia del centro, come detto, era stata sollevata nelle settimane scorse dai consiglieri e dalla presidente dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi.