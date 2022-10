Civitanova, pulizie in centro in vista del week end

CIVITANOVA – Il centro si prepara per il week end con un intervento di pulizia e di igienizzazione degli arredi urbani. «Come assessore al decoro voglio che i civitanovesi e non solo abbiano panchine pulite sulle quali sedersi. Oggi ho previsto una pulizia totale degli arredi urbani del centro della nostra città – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni, che da quest’anno ha anche il compito di gestire i rapporti con il Cosmari -. Già dalle prime ore della mattinata i dipendenti del Cosmari hanno iniziato ad igienizzare panchine e cestini. Dalla prossima settimana andremo a pulire anche le periferie. La pulizia di panchine e cestini in centro è prevista, almeno per il momento, una volta ogni quindici giorni. Ma se servirà ne faremo una a settimana, giovedì o venerdì. Si tratta della zona più vissuta della nostra città. Poi verrà fatta anche negli altri quartieri di Civitanova».

«Lunedì mattina – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – verranno puliti gli arredi urbani in via Indipendenza. Tra giovedì e venerdì la pulizia verrà effettuata in centro, mentre negli altri giorni della settimana lo faremo negli altri quartieri Se non bastasse provvederemo ad effettuare l’intervento una volta alla settimana».