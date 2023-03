Civitanova, prova a rubare un’auto: messo in fuga dal proprietario

CIVITANOVA MARCHE – Prova a rubare un’auto ma non si accorge che il proprietario lo stava osservando: messo in fuga e denunciato un uomo.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Civitanova Marche, intorno alle ore 20.30, in via Indipendenza. È lì che si trovava parcheggiata l’auto, finita nel mirino di un malintenzionato che ha cercato di aprirla. Ma non aveva fatto i conti con il proprietario, che si è accorto di quello che stava succedendo e lo ha messo in fuga.

Allertati i carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo in via D’Annunzio e lo hanno denunciato.