Civitanova, proseguono le serate con Diego Fusaro

CIVITANOVA MARCHE – Proseguono le serate con il filosofo Diego Fusaro e il consigliere comunale Gianluca Crocetti. L’appuntamento in programma per le 21.30 di sabato, 3 settembre, è nella galleria d’arte ‘Deva ars’, in via Porta Zoppa, in città alta. Tema dell’incontro, “il rapporto tra arte e filosofia della barbarie contemporanea”.

Gli ospiti potranno terminare la serata visitando la sala adiacente quella principale, dove sono esposte le opere degli artisti Denise Recchi, Alceste Lucentini, Monia Formentini ed altri. Nelle precedenti serate, gli incontri con Fusaro si erano tenuti al ristorante ‘Hops’, registrando ottime presenze di pubblico.