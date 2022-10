Civitanova, le proposte di Cea: «No barriere architettoniche e un registro delle criticità»

CIVITANOVA MARCHE- Parcheggi riservati ai residenti, barriere architettoniche, sicurezza stradale. E soprattutto un registro delle ‘criticità di Fontespina’. I temi, non tutti, che verranno discussi alla prossima riunione del comitato Cea (Cittadini elettori attenti, ndr), cui è invitata la Giunta comunale.

L’incontro è in programma venerdì 28 ottobre, al teatrino della parrocchia di San Carlo Borromeo con inizio previsto per le 21.15. Sul tavolo, i problemi riguardanti la zona nord della città e non solo. «Per la serata del 28 – spiegano i portavoce di Cea – istituiremo il registro delle criticità di Fontespina, dove i partecipanti potranno scrivere il nome della via e la problematica da risolvere. L’elenco sarà poi protocollato e portato all’attenzione del Sindaco e degli assessori. Parimenti, istituiremo il registro dei politici presenti, che quindi saranno invitati a registrarsi». In particolare, gli argomenti oggetto del confronto sono: un progetto per il turismo, le proposte dei commercianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sicurezza stradale e i semafori a chiamata, i parcheggi da riservare ai residenti nei mesi estivi e la situazione dell’ex camping Le Giare, oltre a varie ed eventuali.

Cea è un comitato attivo da oltre tre anni nei quartieri a nord di Civitanova. Attraverso le riunioni e l’ascolto dei cittadini, si occupa di segnalare alle istituzioni i problemi delle periferie.