Civitanova pronta per la finale di Miss Marche: sfilata sotto le stelle

Come per le scorse edizioni, la città si prepara ad accogliere il concorso dedicato alla bellezza femminile. In programma, musica, spettacolo e uno spettacolo della squadra Junior della Ginnastica Fabriano

CIVITANOVA MARCHE- Si svolgerà nello splendido scenario del Varco sul Mare la finale regionale di Miss Marche. Civitanova si prepara ad ospitare, domenica 28 agosto, il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile che ha stretto un legame con la città, che da tanti anni ospita questa manifestazione sempre molto gradita dal pubblico.



La sfilata si aprirà alle ore 21:15 e si preannuncia ricca di ospiti e sorprese. Le miss saranno come sempre le protagoniste dell’evento. Si contenderanno il titolo di Miss Marche le ragazze che sono state selezionate nelle fasi provinciali e che hanno acquisito i titoli regionali per l’accesso alle pre-finali nazionali del concorso.



La selezione delle miss in gara spetterà alla giuria che decreterà le ragazze che di volta in volta passeranno il turno fino alla elezione della vincitrice Miss Marche 2022. Sarà presente anche Carlotta Maggiorana, che ha vinto la fascia di Miss Italia nel 2018.



Tra i vari momenti di spettacolo e musica, ci saranno le atlete della squadra nazionale Junior della società ginnastica Fabriano, con le campionesse d’Italia per sei anni consecutivi dal 2013 al 2022 e la show girl e Dj siciliana Deborah Savasto. Animeranno l’evento anche le eccezionali voci di Alex Barbieri e Cinzia Rodriguez, artisti nascenti del nostro territorio.



Il palco di Civitanova ospiterà alla conduzione Sara Croce nota per essere stata “la bonas” di “Avanti un altro” fino all’ultima edizione 2022, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio con Miss Italia e ha intrapreso poi la carriera televisiva. La Croce sarà affiancata dal noto presentatore Marco Zingaretti, da anni legato al Concorso per la nostra regione.La finale regionale Miss Italia è organizzata dal Comune di Civitanova Marche e Azienda Teatri di Civitanova.