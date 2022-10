Civitanova, il programma del 4 novembre, ‘Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate’

CIVITANOVA MARCHE- La città si prepara a festeggiare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Tutto pronto per venerdì, 4 novembre, quanto la ricorrenza interesserà tre luoghi di Civitanova, oltre a diversi protagonisti: al cerimoniale saranno presenti le massime autorità civili e militari, la Protezione civile, l’Associazione nazionale Carabinieri l’Associazione Nazionale Bersaglieri, l’Associazione Nazionale Finanzieri, l’Associazione Nazionale di Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia e gli studenti degli istituti cittadini. La festa fu istituita nel 1919 come Anniversario della Vittoria, per ricordare i caduti del primo conflitto mondiale, ma venne rinnovata grazie al contributo del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il programma

Il programma prevede il ritrovo, alle 8.45, in piazza XX settembre: poi i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Forze armate e delle associazioni di volontariato saliranno a bordo del pullman per procedere alla deposizione delle corone d’alloro.

Il primo appuntamento è in città alta, alla lapide in memoria dei Caduti di tutte le Guerre (viale della Rimembranza). Poi, il gruppo si trasferirà in largo Italia, al monumento dei Caduti. Quindi, alle 10.30, in piazza XX settembre lo scoprimento della nuova lapide dedicata al Milite Ignoto presentata e realizzata in occasione del centenario celebrato lo scorso anno da parte dell’allora Presidente del Consiglio Claudio Morresi. In questo caso ci sarà spazio per gli interventi dei rappresentanti comunali e degli studenti.