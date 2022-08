Civitanova, il professor Brattini dona una sua opera alla pinacoteca comunale

Il dipinto si chiama "Un'alba a rue du temple". Il sindaco Ciarapica: «Esprimo tutta la mia gratitudine per aver donato un’opera di gran valore, a livello non solo artistico ma anche empatico»

CIVITANOVA MARCHE- Il professor Mauro Brattini dona una sua opera alla pinacoteca civica Marco Moretti. Si tratta del dipinto ‘Un’alba a rue du temple’, realizzato nel 2006 con la tecnica della pittura ad acrilico e ispirato al soggiorno parigino dell’artista.

Le parole

In mattinata c’è stata la visita del pittore e scultore civitanovese a palazzo Sforza, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica: «Esprimo tutta la mia gratitudine – ha commentato il primo cittadino – al professore Brattini per aver donato un’opera di gran valore, a livello non solo artistico ma anche empatico, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente la ricca collezione di quadri e stampe presente nella pinacoteca comunale».

Formatosi all’Istituto d’arte di Bologna e all’Accademia di Belle arti di Macerata, Brattini ha esposto le proprie opere nelle più note rassegne artistiche nazionali ed internazionali.