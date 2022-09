Civitanova, procedono spediti i lavori per la rotatoria a fine SS77

CIVITANOVA MARCHE- Procedono spediti i nuovi lavori per la rotatoria provvisoria all’uscita della SS 77. Pur con qualche ritardo nell’avvio, ora gli interventi sono a buon punto.

Il traffico

Stamani, gli operai a bordo dei mezzi hanno provveduto ad asfaltare proprio il tratto stradale come costituirà la carreggiata della rotonda e parte della corsia in uscita, in direzione sud. Nel frattempo, sono attive le modifiche alla circolazione stradale, fino martedì, 20 settembre: tutti i veicoli in uscita dalla Superstrada e da via Fontanella hanno direzione obbligatoria a destra: ciò significa che se vogliono procedere in direzione nord, devono necessariamente fare tappa alla rotonda ‘ex Pellegrini’. L’ingresso in superstrada è consentito ai soli veicoli provenienti da nord. Dunque, chi proviene da sud è obbligato a raggiungere la rotonda ‘Atlantide’ (all’incrocio con via Indipendenza) e rimettersi nella corsia di via martiri di Belfiore diretta verso sud.

Sempre in via martiri di Belfiore, è attivo il doppio senso di circolazione, al contrario è stato disattivato il semaforo: lo scopo, infatti, è l’eliminazione dello stesso. Al momento non sembrano registrarsi particolari disagi stradali, tuttavia, nelle ore più trafficate, sono presenti gli agenti della Polizia locale per monitorare la situazione dal punto di vista della sicurezza. La rotonda è di natura provvisoria, poi dovrà essere smantellata per far posto al progetto definitivo della Quadrilatero.