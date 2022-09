CIVITANOVA MARCHE- Primo giorno di scuola, si torna alla normalità.

Finalmente senza mascherine e senza distanziamento tra i banchi. Oggi primo giorno di scuola per gli alunni e le alunne degli istituti scolastici civitanovesi, tra emozione e voglia di rivedere gli amici di sempre. «Fa strano stare a scuola senza le mascherine, ma è bello tornare a vedere i sorrisi» hanno detto in molti alla fine delle lezioni svolte al Liceo “Leonardo da Vinci” di Civitanova, in via Nelson Mandela.

«L’augurio sincero è poter tornare definitivamente a vivere l’esperienza fondamentale di una scuola “normale” – ha detto l’assessore al Sociale Barbara Capponi – in cui la relazione, il contatto, la serenità ma soprattutto la presenza di ognuno con i suoi talenti speciali siano i vettori imprescindibili di un apprendimento reciproco e di amicizie vere vissute nella sana spontaneità fondante dei rapporti umani – ha detto l’assessore al sociale Barbara Capponi -. Il mio grazie agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e a tutti i lavoratori del mondo scuola che, per oltre due anni, silenziosamente e tra le difficoltà, hanno camminato insieme su una strada impervia, fatta di momenti difficili e fatiche inenarrabili, rinunce pesanti e abbracci mancati. Spesso si dice che la scuola sia maestra di vita: oserei dire che è vita stessa, microcosmo di dinamiche, ruoli, regole e soprattutto di quegli affetti importanti che spesso ci accompagnano per la nostra intera esistenza. A tutti allora, buon anno scolastico».