Civitanova, Primavera in bici: domenica si pedala lungo la ciclovia 77

CIVITANOVA – Primavera in bici, presentato oggi il secondo appuntamento del Festival dedicato alla bicicletta in programma per domenica 30 aprile. Due ruote, ma anche un momento di socialità e di svago per tante famiglie. Oggi la presentazione dell’evento, alla presenza del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, gli assessori Roberta Belletti e Manola Gironacci, i rappresentanti del Gruppo sportivo di Fontespina e Mauro Fumagalli ex ciclista e profondo conoscitore del mondo del ciclismo, fondatore del progetto MarcheBikeLife. L’evento è stata anche un’occasione per promuovere il lavoro del Gruppo Sportivo di Fontespina, fondato nel 1946. «Conosco bene l’importanza di questa associazione, di quanto fa per Civitanova – ha detto Borroni parlando del Gruppo Sportivo – Il Gruppo Sportivo è la storia di Civitanova, che deve essere preservata e portata avanti. In Regione stiamo lavorando proprio sulla Ciclovia 77, nata grazie anche all’impegno del Gruppo Sportivo». È stato l’assessore Roberta Belletti ad illustrare l’evento in programma per domenica 30 aprile: una doppia biciclettata lungo il fiume Chienti e la Ciclovia77 con partenza da Civitanova (10,30 Club Vela, porto di Civitanova) e Corridonia (10,30 a San Claudio), per ritrovarsi poi presso il santuario di Santa Maria Apparente per festeggiare insieme e fare merenda. «Con questo evento vogliamo promuovere la Ciclovia 77 – ha detto l’assessore Belletti – e in generale le ciclovie e le nostre piste ciclabili. Il Comune può e deve impegnarsi ancora tanto su questo. La nostra intenzione è quella di promuovere l’uso della bicicletta, come mezzo per la sostenibilità, ma anche un’occasione per stare insieme».

I prossimi eventi della kermesse dedicata alla bicicletta saranno: “Bimbiimbici”, domenica 14 maggio, festa della Mamma, ore 10,30 al Varco Bimbimbici con la mamma per conoscere le strade con dei giochi divertenti insieme alla Polizia Municipale di Civitanova: la biciclettata consentirà di capire come comportarsi per arrivare alle scuole senza problemi, e “Bici sotto le stelle”, sabato 10 giugno, biciclettata serale, ore 19,00 al Varco. Passeggiata in bici sotto le stelle, verso Civitanova Alta. Arrivati alla “Cinciallegra” sarà offerto un rinfresco per poi dedicarsi alla osservazione delle stelle con gli esperti dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini (iscrizione obbligatoria per motivi assicurativi di 2 euro a persona da versare in apertura dei singoli eventi).