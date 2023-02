Civitanova, prima bike station in città per ricaricare le bici elettriche

CIVITANOVA – Da oggi in zona Cristo Re è stata posizionato una bike station: una postazione per ricaricare, in caso di necessità, le biciclette a pedalata assistita. L’intervento, finanziato per la maggior parte dalla Regione Marche e per la restante parte dal Comune di Civitanova Marche, è stato reso noto dall’assessore al decoro urbano, all’ambiente e alla sicurezza Giuseppe Cognigni. «Si tratta della prima bike station che posizioniamo in città e servirà per ricaricare cinque biciclette a pedalata assistita – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni – Tra circa una quindicina di giorni la bike station sarà perfettamente funzionante. Siamo in attesa che l’Enel sistemi gli attacchi. Dietro la struttura, saranno posizionate anche delle rastrelliere. Tempo fa delle rastrelliere erano state posizionate sul lungomare Nord. Prossimamente altre rastrelliere, poi, saranno collocate dietro la stazione ferroviaria e, una volta terminati i lavori legati alla nuova pavimentazione, anche in piazza Conchiglia» ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni, che ha anche annunciato che è in programma il collocamento di una seconda bike station nell’area verde del parco Cecchetti.