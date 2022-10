Civitanova, la prevenzione dei tumori viaggia sul Frecciarosa

CIVITANOVA MARCHE- Fermo al binario uno della stazione ‘Civitanova Marche-Montegranaro’, «la più frequentata dalle utenti dell’iniziativa», sono le 15.39 (di mercoledì 26 ottobre) quando il treno della prevenzione è pronto per ripartire. Ad attendere sulla banchina, c’era una quarantina di donne al mattino, quasi una ventina nel pomeriggio. L’iniziativa, gratuita e accessibile a tutte, si chiama ‘Frecciarosa’ 2022 ed è un progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione ‘IncontraDonna’ con il gruppo di Ferrovie dello Stato e il patrocinio del Ministero della Salute. Qui, in stazione, una signora di Civitanova accompagna sua figlia poco più che trentenne. «Queste iniziative – sottolinea – sono utilissime e per fortuna che c’è qualcuno che le organizza. Poi, diciamo la verità: è gratis, che costa andarci? Purtroppo, ci sono tante persone che soffrono di tumore al seno, io ho perso due amiche in età giovane per via di questo problema. Chiaramente esistono visite più approfondite, ma questo è un primo e importantissimo presidio per evitare la malattia». Come darle torto: grazie allo screening, il tasso di mortalità del tumore alla mammella è diminuito del 7% negli ultimi sei anni.

Ci sono le volontarie di ‘IncontraDonna’, onlus che offre aiuto alle donne colpite dalla patologia. Anche stavolta, sono in prima linea in questa battaglia. Sul treno accolgono le utenti dell’iniziativa: «Ci si accomoda sui sedili – spiegano – , poi noi distribuiamo i vari numerini. Il medico è uno specialista dell’ospedale Torrette di Ancona». Puntuale come un orologio svizzero alle 15.09 arriva il treno al binario uno. Aveva già fatto tappa lì alle 10.46. Mezz’ora per farsi visitare, poi si riparte in direzione Ancona. Se non si fa in tempo, si può continuare la corsa, sono le Ferrovie ad offrire il biglietto di ritorno. La prevenzione, nei vagoni del Pop straordinario, è partita allle 10.25 da Ancona, per raggiungere Porto San Giorgio (11.24). Poi, da San Benedetto (14,15) fino ad Ancona (16.20).