Civitanova, precipita dal quarto piano: gravissimo bimbo di 2 anni

CIVITANOVA – Precipita dal quarto piano, bimbo in condizioni gravissime. È quanto accaduto questa notte, poco dopo le 22, in una palazzina di via Verga, in zona Coop, nel quartiere di San Marone. Il piccolo, 2 anni, di origini tunisine, è caduto dal quarto piano. È stata la mamma a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e la polizia. Il piccolo, in condizioni gravissime, è stato trasportato all’ospedale Salesi di Ancona. Si sarebbe trattato di un incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento.