Civitanova, precipita da un balcone al terzo piano. Muore giovane di 38 anni

La tragedia si è consumata in via Calatafimi, poco dopo le 12. La Polizia ha avviato le indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno

CIVITANOVA – Un uomo di 38 anni è morto dopo una tremenda caduta dal balcone di un’abitazione. La tragedia si è consumata in via Calatafimi, poco dopo le 12, e la Polizia ha avviato una serie di indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o se l’uomo fosse al lavoro sul terrazzo (al terzo piano del palazzo) e sia in qualche modo scivolato di sotto.

Il 38enne, di origine pakistana, è precipitato per una decina di metri finendo sul marciapiede sottostante. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 e dei volontari della Croce Verde. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.