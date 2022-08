Civitanova, a pranzo con i delfini

CIVITANOVA MARCHE- A pranzo con lo spettacolo dei delfini. Questo lo scenario apparso intorno alle 12.30 di oggi 31 agosto, nelle acque dello chalet ‘Virgola zero uno’, all’estremo nord del litorale civitanovese.

La coppia di cetacei, presente un duecento metri circa dalla riva, ha incantato i bagnanti con uno show durato venti minuti circa, tra salti, tuffi e pinnate varie. Anche il personale dei ristoranti è sceso sulla battigia per vedere lo spettacolo: telefonino alla mano, ragazzi e ragazzi, adulti e bambini hanno immortalato momenti in cui la natura lascia tutti un po’ di stucco.

Non è la prima volta che, quest’estate, si nota la presenza dei delfini nella acque civitanovesi. In diverse occasioni è stata la zona portuale quella visitata dai grandi animali, anche se la loro presenza è stata documentata in entrambi i lungomari cittadini.