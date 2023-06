Civitanova sarà invasa da Porsche: il Club Passione Marche premia l’eleganza

ANCONA – Si prepara a festeggiare 15 anni di attività il Club Passione Porsche Marche. Uno dei più conosciuti e gettonati club automobilistici regionali è pronto all’evento di sabato 1 luglio, a Civitanova. Qui, in piazza XX Settembre, dalle 17.30 alle 20, «ci sarà una vera e propria invasione di Porsche».

Antonio Pierluigi, Club Passione Porsche Marche

La definisce così Antonio Pierluigi, il socio fondatore, nonché attuale presidente, del Club: «Al momento, contiamo circa 100 vetture. Quello di sabato sarà il 12esimo concorso eleganza Porsche». La gente arriverà da tutte le Marche e non solo: «Ci sono adesioni da Arezzo, Terni, dall’Abruzzo, da Bologna e da tutta l’Emilia-Romagna».

Il club, che conta 250 iscritti, è solito organizzare kermesse ed eventi almeno una volta al mese: «Il nostro è un gruppo ricco di storia, come d’altronde lo è il marchio Porsche. Il prossimo dicembre spegneremo 15 candeline e ci prepariamo a festeggiare nel migliore dei modi. Gli iscritti crescono ogni anno di più».

Ma è vero che la Porsche è un’auto d’élite? «A livello di costi di manutenzione, la Porsche non richiede costi eccessivi. È come mantenere un’auto con una cilindrata da 2000-2500. È l’acquisto il problema, oggi. E poi, tra guerra e difficoltà varie, i pezzi di ricambio non si reperiscono più così facilmente».

Pierluigi col senatore ascolano Guido Castelli

Già, perché sono tante anche le auto d’epoca: «I prezzi dell’usato sono cresciuti a dismisura. Se prima una 914, una Porsche con motore Volkswagen, la trovavi a 8-12mila euro (usata), beh, adesso quell’auto lo trovi a 21-22mila euro. Una 356 usata è salita da 30mila euro a 300mila».

Le realtà più floride, per il numero di Porsche, sono a «Castelfidardo, Montegranaro e Monte Urano: ad Ancona, sono una ventina i possessori di Porsche, tra auto storiche e moderne. Il numero più alto? Nella zona tra Civitanova e Ascoli»

Ma com’è nata, per il presidente Pierluigi, la passione per queste auto? «La avevo sin da ragazzino. Era un sogno, per me, veder passare le Porsche lungo il viale della Vittoria, ad Ancona. Vedevo queste macchine bellissime in strada e poi io sono uno sportivo e anche la Porsche è un’auto sportiva, con una storia pazzesca».

Foto Club Passione Porsche Marche

Per Pierluigi, la prima Porsche arriva a 35 anni: «Era una 911 SC, che ricordi». Tanti i modelli che verranno esposti a Civitanova: «Sarà una manifestazione statica, ma ci saranno moltissimi premi. Lo scorso anno siamo stati ad Ascoli, in piazza del Popolo, due anni fa a Macerata. Prima, a San Benedetto del Tronto, a Porto Sant’Elpidio, ad Ancona e a Numana».

Ogni mese, i soci visitano i borghi a bordo dei loro bolidi fiammanti: «Oltre al concorso eleganza e alla cena e al pranzo di Natale, ogni mese facciamo un evento che consiste nel visitare una cittadina o un borgo storico. Il mattino è dedicato alla parte culturale, poi c’è la visita alla cantina con l’aperitivo e infine il pranzo coi prodotti del territorio».