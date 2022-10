Civitanova, ponte dei morti: ecco le modifiche alla viabilità nella Città Alta

CIVITANOVA – Da venerdì 28 ottobre, a Civitanova Alta scattano le modifiche alla viabilità in occasione della tradizionale commemorazione dei defunti, periodo in cui si registra un forte aumento del traffico veicolare, compresa la circolazione degli autobus.

Pertanto, nelle vie e nelle aree di parcheggio insistenti nella zona del cimitero, la viabilità sarà regolata nel seguente modo come stabilito da apposita ordinanza emessa dalla Polizia locale: dalle ore 08 alle ore 19 dei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre 2022, scatta il senso unico di circolazione con direzione di marcia est-ovest sulla strada del cimitero e il senso unico di circolazione direzione di marcia ovest-est sulla strada comunale Margherita e sulla strada vicinale del Pozzetto.

Inoltre, divieto di sosta con rimozione sul lato sinistro della strada comunale e divieto di sosta con rimozione ambo i lati sulla vicinale, con divieto di fermata per tutti i veicoli, eccetto gli autobus del trasporto urbano, nel piazzale antistante l’ingresso principale del cimitero.

Obbligo di senso unico di circolazione nei tre parcheggi sottostanti il cimitero, con ingresso lato ovest ed uscita lato est e divieto di sosta con rimozione sulle rampe di ingresso e di uscita dai tre parcheggi, per la lunghezza strettamente necessaria per garantire le manovre dei veicoli circolanti in condizione di sicurezza e comunque per almeno 5 metri. Divieto di accesso per tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti, nella comunale Margherita, nel tratto intersezione via Del Pincio con la Strada vicinale Del Pozzetto; Divieto di fermata con rimozione su ambo i lati sulla strada del cimitero, a partire dall’area di intersezione con via Del Pincio fino al piazzale antistante l’ingresso principale; Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli i residenti, in via Borgo Casette, nel tratto che va dal piazzale dell’entrata secondaria fino a via Del Pincio.

Ingresso consentito nell’area cimiteriale ai veicoli al servizio di persone disabili munite di contrassegno dalle ore 12,30 alle ore 14,30.