Civitanova, la pizzeria “Sauardò” tra le migliori in Italia

CIVITANOVA MARCHE- La pizzeria ‘Sauardò’ premiata tra le migliori cinquanta in Italia. Si sono tenute a Napoli, venerdì 22 luglio, le premiazioni del concorso “Le 50 migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2022” e il locale di piazza XX settembre è risultato 34esimo su 50 pizzerie premiate. Non si tratterà di un podio, ma per i gestori rimane l’immane soddisfazione di essere annoverati tra le proposte culinarie più interessanti a livello nazionale.

Il nome ‘Sauardò’, infatti, sta per lievito madre, il prodotto che viene utilizzato per la realizzazione di questo tipo di pizza, alla quale si aggiungono i tanti ingredienti gourmet: «Abbiamo scelto il “Sauardò” – spiegano i gestori della pizzeria – come base della nostra pizza per avere un impasto leggero, aromatico , fragrante e soprattutto genuino e naturale».

Ideatore del prodotto, lo chef Leonardo Grillo, classe 1983, che da anni nutre la passione per l’arte bianca e vanta diversi trascorsi in alcuni noti ristoranti della zona. La pizzeria è stata inaugurata nel 2018 e inizialmente era collocata nel borgo marinaro. Poi, con il successo, i titolari hanno cambiato location optando per un più ampio locale in piazza XX Settembre.