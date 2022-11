Civitanova, oltre il 43% di beni raccolti nel corso della Giornata della Colletta alimentare

CIVITANOVA – Si conferma una città generosa Civitanova, più 43% i beni alimentari raccolti nel corso della giornata di sabato in otto supermercati della città. Olio (350 litri quello donato a Civitanova) e omogeneizzati tra i generi alimentari raccolti, oltre che la pasta, come avevano auspicato i volontari della Colletta, sulla base di quelle che sono le necessità più urgenti delle famiglie.

A Civitanova raccolti i seguenti chili di alimenti: presso lo SpazioConad 1369 (937 lo scorso anno), Coop 862 (453 nel 2021), Coal 461 (589 lo scorso anno), Eurospin di via Fontanella 723 (722 lo scorso anno), Eurospin della zona Nord 809 (900 nel 2021), Lidl 801 (656 nel 2021), Conad 694 e Tigre 377. «A parte i numeri – ha spiegato Angelo Gaglioppa, referente locale della Colletta Alimentare -, tanta partecipazione, sussidiarietà e speranza. Mi ha entusiasmato il ritorno dei giovani, dagli adulti sempre conferme e in più ľaiuto della Protezione Civile da quest’anno. Abbiamo sperimentato che “condividere i bisogni per condividere il senso della vita” costruisce un popolo che costruisce la pace, e questo vale anche per i giovani». Ecco i risultati e le percentuali rispetto al 2021: Civitanova 6096 4.257 +43%, provincia di Macerata 50838 49.638 +2,5%, Regione Marche 215.392 217122 -0,5%. La Colletta è giunta alla sua 26esima edizione e chi vuole può continuare a contribuire online sulle piattaforme Amazon, Carrefour, Easycoop e Esselunga.