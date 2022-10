Civitanova: «pipì dei cani sulle vetrine dei negozi», la rabbia dei commercianti del centro

CIVITANOVA – Più interventi di pulizia lungo le vie del centro. È quanto chiedono i commercianti che fanno parte dell’associazione Centriamo. «Troppa gente a spasso con il cane non pulisce la pipì dei propri amici a quattro zampe» dicono. Ed ecco che le vetrine e le panchine si sporcano.

«Panchine e cestini sono ridotti male per colpa della pipì dei cani che non viene pulita – hanno spiegato Debora Pennesi, presidente dell’associazione, insieme ai consiglieri dell’associazione Centriamo – Bisogna multare queste persone, chiediamo maggiore presenza dei vigili urbani in centro, non solo il sabato mattina, quando passano per controllare il traffico e i parcheggi, ma anche tutti gli altri giorni della settimana. Va multato chi è a passeggio con il proprio cane non ha con sé il sacchettino e la bottiglietta dell’acqua per pulire gli escrementi dei cani. Tutte le mattina siamo noi che dobbiamo pulire le vetrine e le panchine di fronte ai nostri negozi. Chi lo fa altrimenti?».

Cosmai al lavoro per la pulizia delle strade del centro.

Proprio stamattina i dipendenti del Cosmari hanno effettuato un servizio di pulizia in zona centro e in zona Cecchetti. «Anche questa mattina pulizia straordinaria del centro città e del parco Cecchetti – ha reso noto l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni – Un ringraziamento particolare ai dipendenti Cosmari che già dalle prime ore del mattino lavorano per consegnarci una città sempre più pulita».