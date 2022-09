Civitanova, i più piccoli protagonisti di Croceverdopoli, il presidente Petrucci: «Risposta fantastica della città»

Pienone stamattina e questo pomeriggio per l'iniziativa della Croce verde cittadina: in piazza XX settembre protagonisti i piccoli soccorritori a bordo delle mini ambulanze

CIVITANOVA MARCHE- «La risposta della cittadinanza alla nostra iniziativa è stata bellissima, ancora una volta Civitanova ha dimostrato di volerci bene». È ancora in corso Croceverdopoli, l’iniziativa promossa dalla Croce verde di Civitanova in scena in piazza XX settembre oggi, domenica 18 settembre e il presidente dell’associazione Maurizio Petrucci non nasconde l’emozione di quella che definisce una «giornata proceduta per il meglio», con i pienoni registrati già stamattina, intorno alle 11.

La giornata

Un po’ come in un circuito di Formula 1, tanti i curiosi che hanno assistito alle ‘corse’ dei beniamini a bordo delle quattro ruote. In realtà, quelli che hanno fatto il tifo per i piloti erano i genitori dei bambini, saliti sulle mini ambulanze per provare l’esperienza dei piccoli soccorritori. Alle spalle del circuito, le ambulanze, stavolta quelle vere, dove due postazioni di volontari spiegavano alla cittadinanza come effettuare le manovre del primo soccorso. ‘Blsd’e disostruzione le pratiche insegnate ai presenti; informazioni particolarmente utili in caso di emergenze. Ed anche qui, i piccoli hanno potuto apprendere, attraverso l’impiego dei manichini, come effettuare il massaggio cardiaco simulando le manovre sul petto dei manichini. Ancora i ragazzi protagonisti della piazza civitanovese, con l’attrattiva dei gonfiabili a ridosso dei giardinetti.

I numeri

In totale, oltre «cinquanta volontari sono impegnati nelle operazioni – spiega Petrucci – e un’ottima affluenza di pubblico. Sono arrivate molte richieste anche per quanto riguarda il corso di primo soccorso che inizierà martedì 27 settembre alle 21 nella nostra sede. Ringrazio il Comune per averci messo a disposizione i tavoli e tutti gli strumenti necessari per questa fantastica giornata».