Civitanova, pianoforti a cielo aperto: weekend di musica per le vie del centro

CIVITANOVA – Pianoforti a cielo aperto, Civitanova lancia l’invito a suonare per le vie del centro. Musica protagonista per il week end prima di Natale. È l’evento organizzato per domenica 17, dalle 17 alle 20, dall’assessorato al Commercio del Comune di Civitanova in collaborazione con l’associazione dei commercianti CenTriamo.

Saranno una decina i pianoforti collocati lungo Corso Umberto I, Duca Degli Abruzzi, Via Trento, Corso Dalmazia e Corso Vittorio Emanuele per incoraggiare soprattutto le giovani generazioni ad esibirsi o più semplicemente ad avvicinarsi ad uno strumento musicale. «Dal pomeriggio fino a sera – spiega l’assessore Francesco Caldaroni – l’amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente in diversi luoghi pubblici un pianoforte. Abbiamo invitato le scuole di musica della città a partecipare all’iniziativa, che ha uno scopo non solo di intrattenimento ma anche educativo e sociale. La musica allena la mente, rallegra l’animo e può aiutare i ragazzi a tenere lontani divertimenti non sani. Inoltre, con questa iniziativa andiamo a valorizzare il nostro bel centro, con i suoi tanti locali e negozi». Tutti sono invitati ad accennare qualche nota, non occorre essere esperti. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione e del Comune di Civitanova Marche.