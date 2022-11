Civitanova: entra in pescheria e ruba il registratore di cassa, inseguito da un parrucchiere

CIVITANOVA – Entra in pescheria e scappa col registratore di cassa, approfittando del fatto che la proprietaria era uscita per fare una consegna. Inseguito da un parrucchiere che ha la sua attività proprio di fronte. È quanto accaduto ieri, poco prima dell’ora di cena, lungo la statale adriatica, nel quartiere di Fontespina.

Mancavano dieci minuti alle 20. In azione un uomo, che i testimoni hanno descritto come un ragazzo di colore tra i 25 e i 30 anni. Alcuni commercianti vicini si sono accorti e hanno cominciato ad urlare.

«È successo di fronte a me – ha raccontato Angelo Broccolo – Qualcuno nella bottega si è accorto di questo che è entrato nell’attività di Francesca ed è scappato poi verso via Pigafetta. Ho attraversato di corsa la strada e ho cercato di inseguirlo. Questo si era fermato e sbatteva contro il muro il cassetto, nel tentativo di aprirlo. Quando mi ha visto è scappato». Alla fine, non è riuscito ad aprire il registratore di cassa, che è stato recuperato. Pochi minuti dopo, lo stesso uomo aveva cercato anche di fare un furto al supermercato Sì con Te. Indagini in corso da parte dei carabinieri.