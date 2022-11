Civitanova, perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce

CIVITANOVA – Si schianta contro un palo della luce, incidente nella notte. L’allarme è scattato poco dopo l’una e mezzo lungo la statale adriatica , davanti alla nuova rotatoria di Fontespina. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Bmw, condotta da una giovane donna lituana, si è scontrata con un lampione. L’auto procedeva da Nord verso Sud. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica e il personale dell’Atac. Illesa la ragazza al volante della Bmw, come pure un giovane che si trovava in macchina insieme a lei.