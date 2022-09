Civitanova, il Pd in vista delle elezioni: «Chiedano scusa quelli che hanno fatto cadere il Governo»

CIVITANOVA MARCHE – Economia, lavoro, diritti, innovazione energetiche e green economy, i temi al centro dell’incontro promosso dal circolo cittadino del Pd al ristorante ‘La briciola’, ieri sera. Per l’occasione, presenti, oltre ai rappresentanti civitanovesi del partito, anche il candidati Fulvio Esposito e Augusto Curti, nonchè il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Non sono mancate alcune stoccate al centrodestra da parte di Esposito: ‹‹l’autonomia differenziata – ha detto – è uno strumento di aumento delle diseguaglianze, si porta dietro anche le diseguaglianza sociali ed economiche. Blocco navale e Flat tax sono stupidaggini››.

Più duro il primo cittadino di Pesaro, Ricci: «Smettetela di negare il cambiamento climatico – ha attaccato – . Cos’altro deve succedere? Tutti coloro che in questi giorni anche qui a Civitanova diranno delle bollette. Ma se fanno parte di quei partiti che hanno fatto cadere irresponsabilmente il Governo Draghi nel pieno dell’estate prima di parlare delle bollette devono chiedere scusa agli italiani ,perché hanno indebolito il paese. Tutti noi sapevamo sarebbe stato questo l’esito, abbiamo vissuto una bellissima estate, tanti turisti e tanta gente, che per fortuna ci ha permesso di tener su il lavoro e l’economia. Ma dove eravate quando per un mero calcolo politico interno avete fatto cadere un governo che stava ponendo la questione del gas a livello europeo?». Folta la partecipazione alla cena comizio, cui hanno partecipato anche il segretario cittadino e consigliere comunale Lidia Iezzi, il capogruppo dem in consiglio comunale Francesco Micucci e tanti altri esponenti del partito tra cui l’ex vicesindaco Giulio Silenzi.

Da sin, i candidati Fulvio Esposito e Augusto Curti.