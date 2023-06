CIVITANOVA – Un centro per la diagnosi e la cura delle psicopatologie dei bambini e degli adolescenti. Taglio del nastro, questa mattina, per il nuovo centro della Pars. Si tratta del centro Icaro, che ha la sua sede in via Carducci, civico 107/B, lungo la statale adriatica. Nel centro, che si occupa in particolare di attività preventiva, educativa, diagnostica e terapeutica, famiglie ed adolescenti potranno ricevere consulenza, diagnosi e psicoterapia, potranno avvalersi di percorsi ambulatoriali e/o di interventi domiciliari, saranno supportati da un servizio di pronto intervento psicologico, laboratori e inclusione.

Erano presenti, tra gli altri, Nicoletta Capriotti, presidente Pars, la dottoressa Irene Costantini psicologa e psicoterapeuta Pars, nonché direttrice sanitaria della struttura, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, altri professionisti che operano nel settore sanitario e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine. «Oggi presentiamo Icaro, un servizio sanitario specialistico innovativo della Pars per la diagnosi e la cura delle psicopatologie dei bambini e degli adolescenti – ha detto Nicoletta Capriotti – Questa è una nuova sfida. Un servizio nuovo, che abbiamo progettato da alcuni mesi insieme alla nostra squadra: ne parlavamo anche durante il Covid e subito dopo, un periodo nel quale abbiamo visto le problematiche adolescenziali aggravarsi». «Conosco bene le attività della Pars – ha detto Pierpaolo Borroni – con la quale c’è un rapporto consolidato da tanti anni. Questo progetto è un momento importante perché va ad aiutare chi soffre di quelle patologie che danno tanti problemi alle nostre famiglie. Domani in commissione sanità andrà il piano Gap, che la Giunta ha già approvato. Un grazie alla Pars per il lavoro che fa».

La dottoressa Irene Costantini, psicologa e psicoterapeuta Pars e direttrice sanitaria della struttura, ha illustrato il lavoro che sarà fatto nel nuovo centro. « Il centro Icaro è una risposta concreta ai bisogni rilevati in questi anni su un territorio, come quello civitanovese, che è di forte richiamo per i giovani e su cui ci siamo interrogati con alcuni tra i riferimenti più rilevanti, la neuropsichiatria, i consultori e i servizi per le dipendenze. Sappiamo bene che in adolescenza cambia la percezione del mondo intorno e dentro di sé, cambia il corpo e cambiano le relazioni. Le emozioni si moltiplicano, si complicano e tutto, tra scoperte, avventure, insidie sembra confuso. Per capire gli adolescenti di oggi non basta rifarsi alla propria esperienza, perché la società è profondamente cambiata e gli adolescenti crescono all’ombra di forti ideali narcisistici e consumistici, motivo per cui rischiano di rimanere delusi dalle aspettative riposte nel diventare grandi. I genitori si trovano così in difficoltà, anche se, rispetto alle generazioni precedenti, instaurano con loro relazioni meno conflittuali».

A garantire l’importanza di un centro come Icaro c’è poi un comitato scientifico di alto livello, formato da Gustavo Pietropolli Charmet (Pischiatra e psicoterapeuta, fondatore dell’Istituto di analisi dei codici affettivi “Minotauro” di Milano, uno dei massimi esperti di relazioni con gli adolescenti) e Paolo Scapellato (Psicologo e Psicoteraputa, Docente a contratto di Psicologia clinica e Fondamenti di investigazione clinica presso l’Università Europea di Roma). Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Si riceve su appuntamento telefonico da concordare anche fuori orario chiamando il numero 3440412003 o scrivendo a icaro@pars.it