Civitanova, parcheggi: uno studio per cercare nuove aree e migliorare quelle esistenti

CIVITANOVA – Parcheggi a Civitanova, uno studio per la ricerca di nuove aree. Individuare nuove zone da destinare a parcheggio e migliorare l’utilizzo e la fruibilità di quelli esistenti. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, attraverso una delibera, ha affidato all’architetta Francesca Viozzi, per un importo di 2600 euro, lo studio e la progettazione di una campagna informativa e di comunicazione. «L’amministrazione – ha detto l’assessora Roberta Belletti con delega ai parcheggi – consapevole delle problematiche legate al traffico veicolare, ha in più occasioni manifestato l’intenzione di migliorare l’accessibilità e la vivibilità di Civitanova Marche, anche sul fronte dei parcheggi, sia con la ricerca di ulteriori aree da destinare a parcheggio ad uso stagionale o permanenti, ma anche focalizzando l’attenzione sull’adozione di nuove modalità di fruizione che possano agevolare l’utilizzo delle superfici esistenti. Tra questi, a titolo esemplificativo, la piattaforma digitale di gestione dei parcheggi “intelligenti” e l’incentivazioni tariffarie per le auto a emissioni ridotte».

Un adeguato e articolato sistema di parcheggi per le varie categorie di veicoli, in grado di localizzare i parcheggi per caratteristiche e disponibilità, rappresenta un elemento significativo nella gestione ordinaria del traffico urbano. «Ad oggi – spiega l’assessora Belletti – l’effettiva localizzazione delle aree a parcheggio non è facilmente individuabile dagli utenti, specie da parte degli automobilisti che occasionalmente frequentano Civitanova: questa mancanza determina un generale peggioramento delle condizioni di traffico in quanto gli automobilisti si trovano a dover impiegare diverso tempo nella ricerca di un punto di sosta che risulti adeguato alle proprie esigenze».