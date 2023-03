Civitanova, parapiglia tra bande di ragazzini: caos in centro

È accaduto in corso Dalmazia, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi

CIVITANOVA – Bande di ragazzini si affrontano tra le vie del centro, a farne le spese anche un commerciante. Era intervenuto per dividerli e si è preso un colpo di sedia addosso. È accaduto oggi pomeriggio 18 marzo, verso le 18.30, in corso Dalmazia, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi. In pieno centro, dunque.

Coinvolti due gruppi di giovanissimi, stranieri ma anche italiani, del posto, che non si sa per quale motivo hanno cominciato a litigare violentemente tra di loro. Decine e decine di giovanissimi.

«Ho sentito tante voci, sono uscito fuori dal negozio – ha raccontato Mauro Malatini, che ha la sua profumeria proprio in corso Dalmazia – La titolare del negozio di fronte urlava. Un gruppo ha attaccato un ragazzino: gli stavano tutti addosso e io sono intervenuto per cercare di dividerli. Mi è arrivata una sediata sulla testa, sono caduto. Questa sera si è superato il limite». Alcuni ragazzini, dopo essersi affrontati con spintoni e botte, si sono rifugiati nei negozi. È stato il caos, sotto gli occhi dei passanti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Sono ora in corso le indagini per identificare i responsabili.