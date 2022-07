CIVITANOVA MARCHE- Anche nel mese di agosto, il centro vaccinale di via Gobetti sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Queste le date di apertura: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 agosto.

In questi giorni, in molti tra gli over 60, si stanno presentando all’hub per sottoporsi alla quarta dose: per ricevere il siero è necessaria la prenotazione e, a meno che non si tratti di prima o seconda dose, che siano passati almeno 120 giorni dalla dose precedente.