Civitanova all’opera, i nuovi talenti della lirica protagonisti della ‘Settimana del belcanto’

CIVITANOVA MARCHE- Civitanova all’Opera, i giovani cantanti lirici protagonisti della ‘Settimana del Belcanto’. Una masterclass di canto sarà tenuta dal celebre soprano Ines Salazar e sarà rivolta ai nuovi talenti della lirica provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa durerà dal 6 all’11 agosto: alle 21.30 di domenica, 7 agosto, è previsto un concerto di musica sacra in collaborazione con la pinacoteca civica Marco Moretti all’auditorium Sant’Agostino (ingresso libero). Per l’occasione, i giovani della masterclass saranno accompagnati dal maestro Andrea Bosso che suonerà lo storico organo Gaetano Callido del 1771 ed è prevista una visita alla pinacoteca in occasione della mostra ‘Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni’, a cura della direttrice Enrica Bruni.

Il commento

«Civitanova all’Opera – ha commentato il maestro Alfredo Sorichetti, ideatore dell’iniziativa – porta i suoi giovani artisti ad esibirsi anche in altre realtà, offrendo opportunità di crescita. Infatti gli allievi della masterclass saranno protagonisti ai concerti del 9 agosto all’Auditorium San Francesco di Morrovalle e dell’11 agosto nella Piazza della Madonna a Loreto. Nei suoi quattro anni di attività, Civitanova all’Opera si è ritagliata un importante spazio nel panorama internazionale, con produzioni liriche qualitativamente all’altezza dei grandi teatri. Stiamo già pensando alla quinta edizione, che vedrà nella primavera 2023 un programma davvero straordinario». L’iniziativa ‘Civitanova all’opera’ è stata organizzata dall’Azienda teatri e dall’Assessorato alla cultura.