Civitanova, open day e una scuola di padel per ragazzi

Al Moretti Village racchette su misura per i più piccoli. I corsi attivi tre pomeriggi alla settimana e differenziati per fasce d'età

CIVITANOVA MARCHE- Al Moretti Village gli open day e una scuola di padel per ragazzi. «Gli appuntamenti si terranno tre pomeriggi alla settimana nelle tensostrutture – spiega Marco Caldarelli, il maestro che terrà i corsi –, con i ragazzi che saranno suddivisi in due fasce: da 6 a 9 anni e da 9 a 12 anni».

Martedì, mercoledì e giovedì spazio, quindi, alle tre giornate di prova, con i giovanissimi che potranno provare gratuitamente ad impugnare una racchetta e comprendere le regole del gioco. «Il padel effettivamente è alla portata di tutti, ma non si può dire che sia uno sport facile – spiega Caldarelli – specialmente se lo si vuol praticare ad un certo livello. Tanti giocano, nessuno, in realtà, si allena. Noi puntiamo sulla qualità: per questo abbiamo pensato alla scuola per i ragazzi, per loro è uno sport ancora abbastanza sconosciuto ma che può portare a divertimenti sfrenati».

I corsi metteranno a disposizione dei più piccoli strumenti come racchette baby pensate in base all’età e mini reti mobili per simulare piccoli campi, ostacoli o situazioni particolari. E per gli adulti ci saranno tornei maschili e femminili. Si giocherà a ottobre, l’iscrizione è aperta a tutti.