CIVITANOVA – Oltre 128mila euro per aiutare economicamente le famiglie con più figli, il Comune stanzia questa somma di denaro e fornisce voucher per l’acquisto di beni di prima necessità. La decisione, deliberata dalla giunta comunale nel corso dell’ultima riunione, rientra nell’ambito del progetto “Civitanova città con l’infanzia” e fa seguito alla positiva sperimentazione avviata per la prima volta nel 2018.

I voucher saranno utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità (testi scolastici e materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene della casa e della persona), spendibili in punti vendita convenzionati che si trovano nel territorio comunale. «Proseguono gli interventi concreti a sostegno delle necessità delle famiglie – ha dichiarato l’assessora al Welfare e Famiglia Barbara Capponi -. La misura dei voucher, avviata dall’assessorato alle Politiche sociali, con successo da diversi anni ormai, è compatibile con il bonus bollette, in modo da offrire un ulteriore sollievo alle tante spese e aumenti che i nuclei familiari stanno affrontando. I Servizi sociali dell’amministrazione restano sempre disponibili in caso di necessità variegate. Ricordiamo ai cittadini e alle famiglie che oltre a partecipare ai bandi di cui sono in possesso dei requisiti, c’è sempre la possibilità di richiedere un colloquio per valutare ogni situazione. Il lavoro di sostegno e ascolto della cittadinanza è costante».

Gli Uffici stanno provvedendo alla pubblicazione del bando sulla base di alcuni criteri quali la presenza, all’interno della famiglia di due o più figli di età non superiore a 26 anni e di un Isee non superiore a 20mila euro. Il valore minimo di voucher è di 100 euro per ogni figlio dell’età considerata, con un tetto massimo per nucleo familiare di 1.500 euro. Sarà poi predisposta apposita graduatoria.

Non potranno accedere al presente bando i nuclei familiari che hanno percepito l’assegno dei tre figli minori ex art. 65 L.448/98 per l’anno 2022. Inoltre, la giunta comunale ha deliberato di stanziare un ulteriore supporto per aiutare i nuclei familiari in carico, che si trovano in difficoltà economica, tramite l’erogazione di buoni spesa cartacei per un valore di 15mila euro.

Nel 2019 hanno usufruito dei voucher 320 figli e 146 famiglie (importo singolo buono 264 euro per un totale di 84.480 euro).

Negli anni 2020, 2021 e 2022 è stata ampliata la fascia dei beneficiari. Nel 2020 sono stati assegnati voucher in favore di 588 figli e 267 nuclei familiari (importo per ciascun contributo di 256,40 euro). Nel 2021 sono stati assegnati voucher in favore di 646 figli e sostenuti 294 nuclei familiari (importo per singolo voucher di 232 euro). Nel 2022 sono 991 i nuclei familiari raggiunti.