Civitanova, occupazione abusiva in un’abitazione, il proprietario: «Per noi nessuna tutela»

Un civitanovese denuncia il bivacco abusivo in una sua proprietà in via Donizetti, nella zona del lungomare centro

CIVITANOVA MARCHE- «La nostra seconda casa occupata dagli abusivi, ad accorgersi è stata mia moglie quando ha aperto. Fortunatamente non c’era nessuno al suo interno, sennò non so cosa sarebbe successo. Come se non bastasse sono sparite quattro biciclette. Ma queste sono le tutele per noi cittadini?».

Il racconto

È quanto racconta un civitanovese proprietario di un’abitazione in via Donizetti, nella zona del lungomare centro. «Intorno alle 17 di oggi mia moglie è andata a controllare lo stato della casa in via Donizetti, una nostra proprietà che abbiamo deciso di dismettere per costruire una nuova struttura: si è trovata di fronte uno scenario incredibile: tutto a soqquadro, sporcizia ovunque, indumenti sporchi a terra, lattine consumate e quant’altro. Un vero e proprio disastro, oltre al fatto che prima c’erano anche quattro biciclette di proprietà di un amico. Ora ne è rimasto solo il seggiolone per i bambini».

L’abitazione si trova al piano terra ed è dotata di una mansarda. «Gli occupanti – prosegue – sono entrati da un cancello aperto, poi hanno sfondato i portoni e all’interno hanno fatto come volevano, andando sia sopra che sotto. Sinceramente non so cosa abbiano potuto fare in mansarda, perché lì nessuno della nostra famiglia è ancora entrato a seguito dell’irruzione, tuttavia trovo assurdo che un proprietario di un immobile debba rimetterci in questa maniera. Ora abbiamo denunciato alla Polizia, vediamo cosa succederà».