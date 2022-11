Civitanova: occupato un chiosco in piazza XX Settembre, ricettacolo di senzatetto

CIVITANOVA – Il chiosco in piazza XX settembre occupato abusivamente e diventato un ricettacolo per senzatetto. Scoperti bivacchi grazie alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, che hanno notato movimenti sospetti, specialmente nelle ore notturne.

All’interno giacigli di cartone e rifiuti

Nella mattinata di ieri (12 novembre) gli agenti della polizia locale, insieme agli operai del Comune, hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali di quello che fino a qualche mese fa era un bar nella centralissima piazza XX Settembre e a sbarrare gli accessi. Da qualche giorno qualcuno, nelle ore notturne, forzava un ingresso e entrava per passare la notte. Sono stati rinvenuti cartoni e rifiuti di vario genere.

«Lunedì (14 novembre ndr) – ha reso noto l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni – verranno effettuate le operazioni di pulizia all’interno del chioschetto da parte del Cosmari. Sono in programma controlli per evitare situazioni analoghe non soltanto nelle zone più periferiche della città, ma anche in centro».