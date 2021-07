Civitanova, occhiali contraffatti e bigiotteria pericolosa: sequestrati quasi 3mila articoli

CIVITANOVA MARCHE – Oltre 100 paia di occhiali da sole contraffatti e più di 2.800 articoli vari poco sicuri per il consumatore sono stati sequestrati in cinque diverse operazioni dai finanzieri della Compagnia di Civitanova e della tenenza di Porto Recanati.

Nei giorni scorsi, infatti, i reparti del Comando provinciale hanno svolto una serie di interventi a contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica nonché, più in generale, dell’abusivismo commerciale. Le attività sono state svolte parallelamente all’intensificazione dei servizi tesi ad

assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione della pandemia, da ultimo rafforzati a seguito di quanto concordato con il prefetto Flavio Ferdani, in sede di Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolti lungo tutta la costa.

Nello specifico, sono cinque gli interventi portatati a termine dai finanzieri, nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 100 paia di occhiali con marchi contraffatti di prestigiose case di moda (Ray-Ban, Gucci, Prada, Chanel), e più di 2.800 articoli insicuri, tra cui pelletterie, accessori di abbigliamento e bigiotteria, privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. Dei cinque responsabili, uno è stato segnalato all’Autorità giudiziaria, mentre gli altri quattro sono stati segnalati alla Camera di Commercio, per i provvedimenti di competenza sotto il

profilo amministrativo. Ulteriori accertamenti verranno effettuati per verificare eventuali profili di irregolarità anche da

un punto di vista fiscale.