Civitanova, nuovo centro vaccini pronto entro pochi giorni. «Previste 11 postazioni»

CIVITANOVA – Dopo aver risposto “presente” alla richiesta d’aiuto del Comune di Macerata, ora la Lube è pronta a intervenire anche a Civitanova per sostenere l’amministrazione nell’allestimento del nuovo centro vaccinazioni.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Fabrizio Ciarapica durante un sopralluogo nei nuovi locali individuati, in via Silvio Pellico, che andranno entro pochi giorni a sostituire quelli attualmente utilizzati che si sono rivelati troppo piccoli per sostenere i ritmi di una campagna vaccinale che si allarga di settimana in settimana.

«Avevamo già in programma l’apertura di un altro centro vaccinale a Civitanova con l’avvio delle somministrazioni di massa che partiranno ad aprile e siamo pronti ad aprirlo in pochi giorni potendo contare anche sulla preziosa collaborazione della Lube che gratuitamente si occuperà degli allestimenti e che voglio ringraziare – spiega Ciarapica -. Il nuovo centro vaccinale dovrà accogliere un bacino d’utenza stimato intorno alle 120mila persone facenti parte dell’Ambito territoriale XIV, che comprende i 9 comuni di Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati».

I nuovi locali si sviluppano su una superficie di 900 metri quadri e permetteranno di allestire undici diverse postazioni per la somministrazione delle dosi. Saranno ricavati anche una sala d’attesa, degli spogliatoi e servizi per gli operatori sanitari.

«Sono particolarmente soddisfatto, dopo il confronto avuto con la dottoressa Daniela Corsi, direttrice dell’Area Vasta 3, della possibilità di poter far partecipare anche i medici di base a questo progetto – conclude il sindaco. Questo consentirà di non disperdere le energie nei vari ambulatori territoriali e concentrare le risorse in un unico luogo strategico».