Civitanova, nuovo avvistamento di lupi nelle campagne

CIVITANOVA MARCHE- Ancora lupi nelle campagne civitanovesi. L’avvistamento nel primissimo pomeriggio di ieri, sabato 19, da parte dei residenti di un’abitazione di contrada San Savino, segue i numerosi casi di alcuni giorni fa, quando i mammiferi erano stati notati dalle parti di contrada Foce Asola. In un’occasione gli animali erano stati anche immortalati da alcuni abitanti della zona, con il filmato che era finito sui social.

Al momento l’ipotesi più accreditata è che anche quelli di ieri siano proprio lupi, anche se non è chiaro a quale specie appartengano. Tuttavia c’è chi pensa che siano razze incrociate con quelle canine. Perciò cresce la preoccupazione tra i residenti delle zone di campagna. In particolare, il timore è che i lupi possano attaccare il bestiame, presente in gran quantità nei recenti degli allevatori, oltre ai diversi maneggi della zona.

La Protezione civile di Potenza Picena, essendo contrada Foce Asola una zona di confine tra il comune potentino e quello di Civitanova, nelle settimane passate aveva effettuato un sopralluogo nei punti in cui era stato segnalato il passaggio dei mammiferi. Il coordinatore Carlo Carlini, insieme al Comune, si era adoperato per ricostruire il loro percorso e rassicurare la popolazione sui rischi reali della loro presenza. Tra i consigli sui comportamenti da adottare per scongiurare scenari di pericolo dice: «Non lasciare i sacchetti della spazzatura all’esterno dell’abitazione e non lasciare incustoditi cani e gatti».