Civitanova, al via i nuovi lavori in via Cecchetti. Il sindaco: «A breve anche in via Verga»

CIVITANOVA MARCHE- Asfalto groviera in via Cecchetti addio, al via un nuovo intervento. Il cantiere è già in corso in quell’arteria che dalla Statale 16 conduce al sottopasso di via Buozzi e viceversa. I lavori, iniziati stamani 7 novembre, prevedono un nuovo manto stradale oltre ad una più moderna segnaletica.

A fare il punto è il sindaco Ciarapica: «Anche questa era una strada che necessitava di manutenzione – ha detto il Primo cittadino – Stiamo riqualificando arterie che non vedevano interventi da anni, dando priorità a quelle in condizioni più critiche. A breve partiranno anche i lavori in Via Verga i cui lavori saranno affidati entro metà novembre».

Negli ultimi tempi diversi automobilisti avevano segnalato le condizioni in cui versava la carreggiata e proprio per la centralità della strada si è ritenuto necessario correre ai ripari. «Faremo tutto il possibile, dunque, per mettere in sicurezza molte zone della nostra città. L’esigenza di una Civitanova sicura è una priorità assoluta. Mi scuso per i disagi al traffico – conclude il sindaco – ma gli uffici mi hanno garantito che i lavori termineranno entro questa settimana». L’intervento in via Cecchetti segue la decisione di asfaltare anche via Verga, altro snodo cittadino che presente importanti criticità. Rimangono, tuttavia, ancora diverse arterie o vie più piccole da sistemare, dal centro alla periferia.

«Continua incessante l’attività dell’amministrazione per il ripristino della messa in sicurezza delle sede viarie in tutto il territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai -. Questa maggioranza ha già destinato una somma rilevante dell’avanzo di amministrazione per il rifacimento dei marciapiedi, dei tappetini bituminosi, per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti e il rifacimento della segnaletica stradale. Segno tangibile della volontà di migliorare l’aspetto esteriore e la fruibilità della città».

Per gestire la viabilità sarà garantito il doppio senso di marcia. L’importo dei lavori ammonta a circa 46mila euro e la ditta realizzatrice è la Edil Cerquetti di Civitanova.