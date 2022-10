Civitanova, nuove luci al parcheggio del varco sul mare

Rinnovata anche la convenzione per la vigilanza del trasporto scolastico, sui bus che trasportano gli alunni nelle scuole dell'obbligo

CIVITANOVA MARCHE- Saranno installate delle nuove luci sul parcheggio del varco a mare. Questo il contenuto di una delle delibere approvate dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso 7 ottobre. Ce n’era bisogno dato che il parcheggio, a pagamento e gestito dalla Civitas, ne era sprovvisto. E poi, si tratta di un’area sosta, poco distante da piazza xx settembre, che spesso viene utilizzata da chi vuole dirigersi in centro senza faticare nella faticosa ricerca di un posto auto gratuito. Per gli interventi, comprensivi delle connesse opere di scavo, verranno stanziati 2400 euro.

Ma non è tutto. Lo stesso esecutivo, nella riunione, ha approvato anche il rinnovo della convenzione con l’Atac per la vigilanza a bordo dei bus scolastici. In particolare, parliamo dei bus adibiti al trasporto scolastico, riservati agli alunni diretti nelle scuole dell’obbligo nei quartieri di Santa Maria Apparente, San Marone e Civitanova Alta.