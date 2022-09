Civitanova, la nuova rotonda è realtà. «Ora anche all’incrocio con via Fontanella»

CIVITANOVA MARCHE- Rotonda al termine della SS77, nodo sicurezza da sciogliere e si attende il nuovo intervento in via Fontanella. Al momento, sembra funzionare la viabilità all’interno e all’esterno della rotatoria posta in via Martiri di Belfiore: il superamento del semaforo sta portando benefici alla circolazione in entrata e in uscita da Civitanova, il resto lo si vedrà nei giorni più trafficati. Anche alcuni esercenti della zona sono concordi sui benefici apportati dall’opera, tuttavia gli stessi segnalano varie criticità dal punto di vista della sicurezza stradale.

«Il pericolo è dovuto ai camion che, allargandosi, potrebbero tagliare la strada agli automobilisti – dice Gaetano Coppola della tipografia ‘Romaoggetto’ – . A me, l’altro giorno è capitato». Ma c’è di più. Un aspetto importante della questione riguarda l’incrocio tra via Fontanella e la stessa via Martiri di Belfiore. Al momento, chi proviene dalla prima è obbligato a svoltare a destra mentre prima, se guidati dalla fortuna, si poteva andare anche a sinistra per procedere verso nord, sulla SS16. L’intervento promosso dalla Giunta prevede infatti la realizzazione di una seconda rotonda, proprio all’incrocio tra la Statale e via Fontanella. «La attendiamo – prosegue Coppola – perché al momento chi viene da quel quartiere è penalizzato».

Ancora, un’altra situazione da vagliare concerne il progetto definitivo della Quadrilatero: la rotonda ultimata dal Comune ha carattere provvisorio, la stessa poi dovrà far posto all’intervento finale della stessa società pubblica. Da questo punto di vista, non sono mancate le polemiche nella scorsa campagna elettorali per le comunali sulla scelta del Comune di destinare i fondi per una rotonda che poi dovrà essere smantellata.

«Aspettiamo l’iter conclusivo – dice la tabaccaia Eleonora Curzi – , anche se per ora devo dire che la situazione viabilità è migliorata. La sicurezza? E’ da tenere sotto controllo, ieri un ragazzo ha preso la rotatoria in contromano e non credo fosse una distrazione ». C’è poi un altro aspetto che è stato segnalato dagli abitanti dell’adiacente via Adua. Qui, cinque anni fa, l’Amministrazione decise di invertire il senso di marcia alla strada, permettendone l’imbocco dalla SS16 così da raggiungere via Castelfidardo. I residenti protestarono per la decisione formando un apposito comitato ma si procedette comunque alla modifiche. Ora, la nuova segnaletica impone che percorrendo via Martiri di Belfiore provenendo da nord non si possa svoltare subito a sinistra per entrare in via Adua, ma ci si veda costretti ad andare dritti, effettuare un giro della rotonda e tornare indietro. «In estate, con il traffico che triplica – fanno notare i residenti – , per andare a casa saremo obbligati ad intasare la rotatoria. Per mantenere l’attuale predisposizione, è necessario invertire il senso della via in modo che potremo sopraggiungere da via Castelfidardo ».